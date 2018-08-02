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В столице транспортная карта за пять лет после своего появление получает все больше функций и, как следствие, становится популярнее у жителей.

Теперь по карте «Тройка» можно посетить музей «Московский транспорт». При этом с электронного кошелька будет снято 400 рублей. Москвичи с энтузиазмом отнеслись к этой инициативе городских властей. Выставка старинных автомобилей, троллейбусов и троллейбусов привлекает внимание горожан на протяжении всех 15 лет после своего открытия. Частная инициатива была поддержана «Мосгортрансом», который пополняет коллекцию.

В настоящее время, электронная московская транспортная карта «Тройка» имеется у 60% жителей столицы. Она позволяет значительно сокращать очереди и увеличивать пассажиропоток. По «Тройке» можно посещать некоторые культурные и выставочные центры Москвы.