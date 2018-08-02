Сегодня, 10:04

У первой очереди готовность составляет 65%. Таким образом, всё идёт в соответствии с графиком.

В Крыму проинформировали о ходе строительства трассы «Таврида». Ход строительства федеральной трассы «Таврида» в Крыму находится под постоянным контролем. Особое внимание уделяется качеству укладки дорожного полотна.

Об этом сообщил Сергей Карпов. Он возглавляет в Крыму госкомитет по дорожному хозяйству.

Согласно предоставленной им информации, подрядчиком уже уложены две полосы асфальтобетона. Протяжённость одной из них – 100, а другой – 190 километров.

Первая очередь – это двухполосная трасса, соединяющая Керчь с Симферополем. Движение по ней предполагают открыть уже в конце этого года.

Вторая очередь предполагает строительство четырёхполосной дороги до Севастополя. Она будет открыта позднее, в декабре 2020 года.

По обеим очередям готовность составляет – 35%.

Трасса «Таврида» станет иметь суточную пропускную способность до 40 тысяч автомобилей. Полная стоимость объекта – 149,3 млрд рублей.

Строительство Крымского моста существенно увеличило транспортный поток в Крыму. Действующие дороги с ним справиться не могли. Поэтому и была запланирована «Таврида».

Предполагается, что после её строительства отдых в Крыму станет дешевле.