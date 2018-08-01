«День ВДВ близко!»: В центре Москвы перекроют движение

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Запрет коснется территории Ильинки от Красной площади до Биржевой площади. Здесь будет запрещена и парковка машин.

Ограничение в честь дня ВДВ продлится с шести утра до четырех вечера. В администрации Москвы обратили внимание водителей за блокировку платных парковок в связи с перекрытием определенных участков. Правительство просит автомобилистов принять во внимание данные изменения во время поездок по городу и оставлять личный транспорт лишь в разрешенных для этого участках. Основное празднование Дня ВДВ в Москве состоится на Ильинке, а в восьми столичных парках будет усилена охрана по случаю торжества.

В Санкт-Петербурге десантникам не дадут покупаться в местных фонтанах. В частности, запрет касается объектов на Московской площади и у Адмиралтейства. Охранять здесь порядок будет специальная группа на автомобилях, остальные фонтаны в городе будут работать по-старому. В любос случае, День ВДВ уже совсем близко.