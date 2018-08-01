С 1 августа в Ростовской области электрички ездят по новому графику

Сегодня, 20:09

Изменения касаются 12-ти направлений в Таганрог. В основном разница от прежних движений не превышает нескольких минут.

С сегодняшнего дня, 1 августа, в Ростовской области электрички в Таганрог ездят по другому графику. Первая стартует со станции «Успенская» в 04:56, хотя ранее на нее пассажиры садились в 04:33. Первый состав с Таганрога-2 в Ростов стоит ожидать в 06:18, где разница с прежним графиком составила всего одну минуту (06:19 часов).

Полное расписание опубликовано на сайте Ростова-на-Дону. Для удобства информация об изменениях, естественно, была предоставлена не только на просторах Сети, поскольку на электричках ездят и пенсионеры, которые не успели или не смогли освоить интернет. Информация распространяется как сотрудниками железнодорожного вокзала, так и в местных изданиях и на городских телевизионных каналах.