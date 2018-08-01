Мотоцикл проекта «Кортеж» выйдет под маркой «Иж»

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«Кортеж» создает отечественную автомобильную технику для первых лиц государства. Однако двухколесный «конь» будет доступен любому.

Концерн «Калашников» создал мотоцикл с помощью разработок проекта «Кортеж». Данный транспорт уже представили президенту Путину на выставке «Россия, устремленная в будущее». Пока работа над ним кипит и предположительно завершится в следующем году. Новый мотоцикл выйдет под маркой «Иж».

Однако и не это самое интересное. Мощнейший аппарат в 150 лошадиных сил будет доступен и рядовым водителям. По словам генерального директора «Ростеха», они не знают, насколько будут отличаться два мотоцикла, но технические характеристики и дизайн останутся такими же. Начинка также многообещающая. Разгон до сотни займет лишь 3,5 секунды, а его максимум - 250 км/ч. По длине будет 2,9 метра, по ширине – 0,94 м, а по высоте – 1,25 м. Ожидаемая новинка будет весить около 510 кг.

Как можно понять, он ничем не уступает заграничным соперникам – мотоцикл должен получиться стоящим.

Так, 16 июля «Кортеж» представил новый лимузин для президента, премьера которого «совпала» с российско-американским саммитом.