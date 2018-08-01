«Жлобская авоська»: Жители Воронежа назвали причину эвакуации машин у ТЦ «Европа»

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Автомобили увезли на штрафстоянку без всяких объяснений.

Вечером, 31 июля, жители Воронежа начали публиковать в социальных сетях фотографии эвакуации машин у ТЦ «Европа» в Ленинском районе города. Возле самого торгового центра стояла спецтехника и полицейские, которые оформляли принудительное перемещение автомобилей на штрафстоянку.

Жители Воронежа указали, что якобы возле ТЦ «Европа» нельзя парковаться и водители сами виноваты в случившемся. Именно поэтому иногда правоохранители забирают машины с этого места.

Однако другие воронежцы в социальных сетях отметили, что водители не нарушают правила парковки возле торгового центра. Нашлись и такие горожане, которые считают, что вскоре оставлять автомобили на улице бесплатно вообще нельзя будет. Один из пользователей указал, что произошедшее попросту – «жлобская авоська».

Пока что есть только версия жителей Воронежа. В это же время никаких официальных данных городские правоохранители не указывают. Точная причина эвакуации автомобилей остаётся неизвестной.