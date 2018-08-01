В России появится автотрасса в пять раз дороже Крымского моста

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Её оценочная стоимость составляет 1,2 трлн рублей. Дорога проляжет в Краснодарском крае и свяжет Сочи и Джугбу.

В России может появиться автотрасса со стоимостью в пять раз дороже Крымского моста. Если планам будет суждено воплотиться в жизнь, то она станет в государстве самой дорогой из всех существующих дорог.

Путь от Москвы в Сочи составляет около 1600 километров. Настоящим мучением для автомобилистов являются последние 170 из них. Из Джугбы в Сочи ведёт единственная дорога, являющаяся двухполосным горным серпантином.

Её пропускная способность работает на пределе. Однако даже при всех благоприятных условиях преодолеть этот участок быстрее, чем за 4 часа, вряд ли получится.

На её месте предлагается возведение новой четырёхполосной скоростной трассы. Тогда преодолеть расстояние можно будет в течение часа.

Новая трасса будет длиной в 119,5 километра. Средняя скорость движения по ней – 120 км/час.

Правда, строительство будет очень и очень недешёвым. В ценах 2017 года, это 1,2 трлн рублей, что в пять раз дороже, чем возведение Крымского моста.

Предполагается, что новая дорога будет миновать населённые пункты. Именно этим и вызвана её дороговизна. Строительство потребует возведение множества новых мостов и тоннелей в горной местности.

Однако это сделает её более безопасной и снизит аварийность, а также число человеческих жертв.

Ряд источников сообщают, что идею одобрил Андрей Белоусов, являющийся помощником президента по экономике.