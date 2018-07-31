В Петербурге с 4 августа изменятся маршруты движения троллейбусов

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Летом обычно коммунальные службы проводят различные капитальные работы в разных районах города. Август нынешнего года – не исключение. В Петербурге будут вестись интенсивные ремонтные работы в центре и Невском районе.

Так, из-за работ по ремонту и замене труб теплоснабжения закроется проезд по Ивановской улице от ул. Седова до ул. Бабушкина. Дорога будет разрыта, поэтому маршруты движения 27-го и 28-го троллейбусов изменятся.

По сообщению Горэлектротранса, по этой причине в период с 4 по 6 августа 27-й троллейбус поедет от остановки «Площадь Конституции» по своему обыкновению до «Гамбургской площади», а далее – до конечной - «Станция Сортировочная».

Троллейбус № 28 в тот же период поедет от пр. Солидарности до ул. Бабушкина по своему обычному маршруту, а затем поедет по ул. Полярников и ул. Седова до конечной остановки «Площадь Бехтерева».

Также в этот период, с 4 по 6 августа, троллейбусы № 14 не смогут двигаться по проспекту Обуховской обороны в направлении от набережной Обводного канала до моста Александра Невского. Здесь будет ремонтироваться дорожное покрытие. Будет организован объезд этого участка проспекта.

С 10:00 31 июля до окончания работ закрывается троллейбусное движение по Арсенальной улице у Минеральной улицы.

С 4 по 22 августа трамваи не будут ходить по Торжковской улице на участке от набережной Черной речки до Новосибирской улицы.

Новые маршруты движения можно найти на сайте Горэлектротранса.

Накануне также из-за ремонтных работ на длительное время была закрыта станция метро «Академическая».

РЖД одобрила проект запуска скоростной электрички из Петербурга в Сертолово. С Финляндского вокзала в Сертолово появится скоростное сообщение, пойдут скоростные поезда «Ласточка». Для этого потребуется реконструкция существующих путей. Смета на модернизацию составляет 4,5 млрд рублей. Сообщается, что проектные работы будут идти 8 месяцев, и после этого будет объявлен конкурс.

От станции Сертолово до Удельной экспресс будет ехать 27 минут, а за 38 минут доедет до Финляндского вокзала.