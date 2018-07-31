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«Яндекс.Транспорт» уже доступно в более, чем 50 городах России, помогая жителям рассчитывать свой приход на остановку вовремя, без длительных ожиданий автобуса.

С сегодняшнего дня, 31 июля, наземный транспорт в кармане у жителей Ростова. Приложения «Яндекс» помогут ростовчанам следить за графиком общественного транспорта не выходя из дома, прямо со своего смартфона. Обновляется через каждые 30 секунд, чтобы пользователь мог владеть самой точной информацией.

Однако, пока доступны только два автобуса – 122 и 130 направления. Все данные представлены МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы.

Приложения доступны каждому, их можно скачать на Android в Play Market и на IOS в AppStore.