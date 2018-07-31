В Москве между станциями метро «Лефортово» и «Авиамоторной» проложен тоннель

Сегодня, 19:50

Усовершенствование коммуникаций московских трасс с БКЛ продолжается. Оно идёт опережающими темпами.

В Москве между станциями метро «Лефортово» и «Авиамоторной» уже проложен правый перегонный тоннель. Он появился в северо-восточной част БКЛ.

Такая информация предоставлена пресс-релизом московского стройкомплекса.

Согласно размещённых сведений, строительство левого тоннеля между этими станциями в Москве уже также близко к своему завершению.

Метростроителями начата разработка грунта для той части станции, которая будет платформенной. Глубина пролегания нового тоннеля станет составлять 19 метров. У него будет два вестибюля.

Всего в Москве на БКЛ появится 31 новая станция. Общая протяжённость новой кольцевой линии составит 69 километров. После завершения своего строительства, она станет в мире самой протяжённой.

Сообщение об этом в своём аккаунте в Twitter оставил Сергей Собянин.

Москва, действительно, по вопросам своего транспортного обеспечения выходит на передовые позиции в мире. А среди мегаполисов она уже давно первая. Власти столицы на это не намерены останавливаться.

В Москве модернизируется не только подземный, но и наземный транспорт. Всё связанные с этим удобства уже скоро почувствуют на себе и жители, и гости этого города.