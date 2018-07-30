«Концерн Калашников» арендует территорию в Севастопольском порту

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Судостроительный завод «Вымпел», дочернее предприятие АО «Концерн Калашников» и ГУП ГС «Севастопольский морской порт», подписали соглашение об аренде на 49 лет производственной площадки и мощностей порта по улице Правды, 24.

«Вымпел» не просто арендует территорию, это - инвестиционное соглашение, имеющее целью достройку на территории порта двух пассажирских теплоходов на подводных крыльях «Комета», а также строительство в дальнейшем других видов морской техники.

Совместный проект имеет большой экономический эффект. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что если этот проект будет успешно реализован, то польза будет не только в том, что будут построены новые суда для города. Также «Концерн Калашников» обеспечит появление в Севастопольском порту новых рабочих мест.

Подписание соглашения приурочили к запуску пассажирских рейсов судна «Комета» по маршруту Севастополь-Ялта.

Суда на подводных крыльях «Комета» являются очень быстроходными. Они могут двигаться по спокойной воде со скоростью 35 узлов (64,8 км/час). Также за счет того, что во время движения корпус судна поднимается над водой, а сопротивление воды встречают только подводные крылья, данный тип судов является довольно экономичным.