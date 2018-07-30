«СПб ГУП «Пассажиравтотранс»: Пассажиропоток увеличился на 4,5 млн человек

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«Подорожник» помог стабилизировать ситуацию и наладить использование общественного транспорта на станциях электропоездов, отмечают специалисты.

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» провел мониторинг использования автобусов в Санкт-Петербурге. Оказалось, что за первое полугодие отчетного периода было продано 163 млн билетов, а к примеру в 2017 - 158,5 млн. Оказалось, что пассажиропоток увеличился на 4,5 млн человек. Популярный билет «Подорожник» стал пропуском в автобус для большинства пассажиров и показал эффективность. Особый проезной выбрали 23,3 млн. пассажиров.

К слову, с 22:00 30 июля до 5:00 3 августа, в связи с реконструкцией теплосети, закрывается движение транспорта по улице Сикейроса (на участке от ул. Есенина до пр. Художников). Автобусы № 80, №123 будут менять маршрут. С обновлением можно познакомится на сайте Пассажиравтотранса.