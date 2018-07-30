«Тачка на миллион»: Россельхознадзор приобретет элитный автомобиль

Сегодня, 18:15

Информация о планируемой покупке появилась на сайте госзакупок.

Как стало известно из источника, «тачка на миллион» будет использоваться для нужд Кировского управления Россельхознадзора. Точная цена машины составляет 998 тысяч рублей. Также известно, что Россельхознадзор приобретет элитный автомобиль только 2018 года выпуска и не ранее.

Интересный факт: деньги на дорогостоящий автомобиль выделены из федерального бюджета. Правда, для каких целей необходима такая машина – неизвестно.

Есть и ряд требований, которым должен соответствовать элит-кар. Обязательным и первым условием является дизельный двигатель, а колеса на нем должны быть все ведущие. Помимо технических требований, есть условия, относящиеся к виду авто - например, обивка должна быть тканевая, желательно темного цвета. К машине обязательно должны идти внедорожные шины.

Не забыли и про комфорт: аудиосистема, гидроусилитель руля, кондиционер – все эти пункты должны присутствовать, иначе автомобиль попросту не купят.

После подписания контракта автомобиль должен быть доставлен в срок 10 дней.

Жители Кировской области в шоке от таких запросов чиновников. Они считают, что представители службы не должны так тратить государственные средства – могли бы купить вариант и дешевле. Они уверены, что эти средства необходимо направить на ремонт дорог для того, чтобы не покупать те самые «внедорожные» шины.