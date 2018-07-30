«Экономия – дело святое»: В Кировской области проведут ремонт дорог

Сегодня, 17:25

Оказалось, что благодаря торгам можно сделать намного больше участков, чем планировалось.

Правительство Кировской области руководствуется правильным девизом: «Экономия – дело святое», поскольку именно сэкономленные средства поспособствуют тому, что в регионе проведут незапланированный ремонт дорог.

Сумма, которую удалось сохранить во время торгов, действительно немаленькая – 84 млн 170 тысяч рублей. Они, по словам представителей правления области, будут направлены на дороги Кирова, Кирово-Чепецка и Слободска. За работу возьмется КОГП «Вятавтодор», контракт с которым обошелся в 39 млн 185 тысяч рублей.

Сообщается, что остальные шесть участков будет ремонтировать «АБЗ-Оричи»: участок дороги Киров – Русское, ул. Полевая, ул. Стахановская, ул. Мира, ул. Порошинская и Октябрьский проспект.

Конкурс будет проведен 13 августа по предварительным данным. На сегодня уже отремонтировали 40 необходимых элементов дорог Кировской области, из которых 28 – в областном центре.

Такое решение понравилось жителям региона. Они считают, что регулярная отчетность за средства, потраченные на дорогу, могут способствовать доверительным отношениям между гражданами и правительством.