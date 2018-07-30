«По богатому»: В России собрали золотой двигатель для казаха

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«Понтовый» заказ выполнен для «копейки», предположили пользователи Сети.

Похвастаться своим творческим мастерством решили россияне в одной из социальных сетей.

«Собрали на заказ, клиент сказал «хочу золотой двиган». Поехал наш двигатель в Казахстан», - рассказал мастер.

Но пользователи соцсетей России не смогли смирится с увиденным снимком и написали немало комментариев по этому поводу.

«Пусть «копейка», но с золотым двигателем ) пусть по богатому», «Эстетика. Загугли если в новинку такой концепт», «Казах без понтов – Киргиз», «Был бы реально из золота - развалился от первого запуска.. Золото - мягкий металл.», «Дык он же засрётся быстро...хотя казахи...что с них взять...даже анализы и то радиоактивные...», - написали юзеры.

В России собрали золотой двигатель для казаха, но оказалось, что без миллиграмма драгоценного металла.