«Час расплаты»: Уральские водители заплатят за капли чужого бензина

Сегодня, 00:30

Автолюбителям придется теперь платить и за капли, оставшиеся от других автомобилистов в пистолете. «Час расплаты» устроили на заправке «Лукойл» в Екатеринбурге.

Уральские водители, как стало известно из источника, заплатят за капли чужого бензина, оставленного в пистолете. Автозаправка находится по адресу Трудовая, 31. Постоплата не сыграла на руку водителям: как рассказывает очевидец, его попросили оплатить бензин, который оставил в пистолете предыдущий автомобилист, и только потом заплатить за свой, залитый в бак бензин.

Сумма была смешной – 1,8 рубля, но на каком основании осуществляется такой сбор – непонятно. Представители АЗС отказываются комментировать данную ситуацию. Да и не мудрено, ведь за тот пролитый бензин уже заплатил предыдущий клиент.

Ранее стало известно, что 5% оплаченного бензина заправками просто не доливается. 45 рублей – это только «видимая» стоимость. Реальная же составляет 55 рублей.

Владельцы автозаправок вместо того, чтобы улучшать свою репутацию и устранять конкурентов, которых на данных момент много, наоборот, усугубляют ситуацию нелепыми правилами. После таких инцидентов у клиентов не возникает больше желания вернуться на данную АЗС.