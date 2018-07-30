Власти Москвы согласовали архитектурный облик для семи станций Филёвской линии метро

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На них появятся тематические дизайнерские панно, архитектурное освещение и прочее.

Архитектурный облик для семи станций Филёвской линии метро согласовали власти Москвы. Соответствующая информацию появилась сегодня утром на сайте столичного правительства. Ремонт на данном участке производится с учётом мирового опыта в данной отрасли. Об этом прессе сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. В частности, в планах авторов проекта установить на станциях тематические дизайнерские панно, архитектурное освещение и прочие решения. Известно, что на каждой платформе появятся детали интерьера, которые будут соответствовать названию той или иной станции. Срок завершения капитального ремонта, а также сумма, в которую обойдётся обновление, пока не разглашают.

Ранее мы писали, что на Большой кольцевой линии метро Москвы появился бесплатный Wi-Fi. Чиновники сообщили, что для того, чтобы провести на эту ветку интернет потребовалось 40 километров кабеля. Скорость соединения позволит удовлетворить спрос пассажиров на данную услугу.