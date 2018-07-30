ЦОДД: Показатель смертности во время ДТП в Москве сократился на 8%

Сегодня, 09:11

Руководитель центра организации дорожного движения рассказал о положительных изменениях на дороге во время аварий.

Глава ЦОДД Вадим Юрьев рассказал, что показатель смертности во время ДТП в Москве сократился на 8% в первом полугодии, сравнительно с прошлым аналогичным периодом в 2017 году. В количественном соотношении это значение составило 17 человек.

Юрьев отметил, что в этом есть заслуга ГИБДД и властей столицы. По его мнению, наличие камер, новая схема движения и дополнительная подсветка на переходах, внедренная отнюдь недавно, способствовала значительному, на данное время, улучшению.

Руководитель ЦОДД утверждает, что реорганизация дорожного движения и парковок помогла уменьшить количество смертей на дорогах.

Власти города и службы делают все возможное для того, чтобы урегулировать ситуацию на дороге. В основном, конечно же, есть вина водителей, которые не соблюдают ПДД и плохие дороги, которые усугубляют положение.