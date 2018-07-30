На Большой кольцевой линии метро Москвы появился бесплатный Wi-Fi

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Каждый день на этой ветке проезжают более 60 тысяч пассажиров.

Бесплатный Wi-Fi появился на Большой кольцевой линии метро Москвы. Соответствующую информацию сообщил прессе заммэра столицы Максим Ликсутов. Чиновник, в частности, отметил, что интернет-соединение работает на всех без исключения перегонах. Всего же здесь за день проезжает более 60 тысяч пассажиров, подчеркнул он.

В мэрии также пояснили, что для подключения Wi-FI на Большой кольцевой линии проложили порядка 40 километров кабеля и установили 40 станций. Связь поддерживается во всех вагонах, которые курсируют по линии. Скорость соединения, как отметил Ликсутов, достигает 150 мегабит в секунду. Это позволяет подключаться к интернету в каждом вагоне до 200 пользователям.

Ранее мы писали, что в Нигерии компания Google установила бесплатные точки доступа.В будущем аналогичные проекты намерены реализовать в Уганде и и Гане.