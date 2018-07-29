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Катастрофическую ситуацию с безопасностью дорожного движения в крупных городах, обсуждают многие пользователи социальных сетей из всех регионов Российской Федерации.

В субботу поступило сообщение, что в Курске на оживленной магистрали исчез пешеходный переход. То есть, переход, как историческая данность остался, только после укладки на дорожное полотно свежего асфальта, исчезла разметка, предупреждающая водителей об остановке. Автор публикации резонно спрашивает, сколько жертв принесет это головотяпство дорожников, когда горожане привыкли переходить дорогу именно в этом месте.

На запрос в местную ГИБДД ответ пока не получен. Хотя большинство комментаторов уверено, что проблему решат быстрее, чем в других районах Курска. Ведь именно на проспекте Ленина расположено здание городской администрации. Поэтому чиновники не станут подвергать опасности членов своих семей и знакомых. Напомним, подобные «нестыковки» после ремонта дорог, происходят во всех регионах России, о чем свидетельствует общественная статистика.