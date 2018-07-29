Смольный ищет исполнителя для строительства аэроэкспресса до «Пулково»

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«Свои люди» смогут выиграть тендер на 19 млн рублей и пустить деньги не на проект, уверенны эксперты.

В Санкт-Петербурге Смольный ищет исполнителя для строительства аэроэкспресса до аэропорта «Пулково». Подтверждающая информация опубликована на сайте государственных закупок. До 10 октября желающие смогут подать свои заявки на участие в процедуре. После до марта будет работать комиссия по изучению каждого претендента и даст заключение по данному вопросу. Обещанный властью комплекс обойдется в 19 млн рублей, а проект займет до 30 лет.

Преимуществами аэроэкспресса станет разгрузка дорог Московского района и для удобства туристов по маршруту «Витебский вокзал» – аэропорт «Пулково». Однако, несмотря на важность построения нового комплекса, ожидаются возможные провокации и подтасовки в решениях комиссии тендера.