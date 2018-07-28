«К трапу босиком»: В аэропорту Пулково затопило взлетную полосу

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Стихийное бедствие локального масштаба обрушилось на главную воздушную гавань Санкт-Петербурга, не повлияв на расписание самолетов, но доставив определенные неудобства пассажирам.

К трапу самолетов пассажиры добирались босиком, так как в аэропорту Пулково затопило взлетную полосу. Ливень, обрушившийся на аэропорт, был непродолжительным, но мощным. Некоторые опытные путешественники заявили в социальных сетях, что подобные потоки воды с небес они наблюдали только в тропических странах. Пользователи поделились фотографиями, на которых пассажиры брели к самолету босиком, по щиколотку в воде.

Нужно отдать должное техническим службам аэропорта. Специальная техника в течение короткого времени удалила воду с ВПП. Режим отправления и прибытия самолетов нарушен не был. Все работали в штатном режиме. Пассажиры, вылетавшие на теплые моря, уверяли, что краткая водная процедура поможет им скорее адаптироваться на курорте.