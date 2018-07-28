«Ограничители глупости сломались»: В Петербурге мост продолжает убивать фуры

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Мистическое инженерное сооружение живет своей мрачной жизнью, несмотря на все ухищрения администрации, добавляя в свой «черный список» все новые грузовые автомобили.

В Санкт-Петербурге печально известный мост над рекой Кузьминкой продолжает «убивать» фуры. Недавно сломались конструкции, которые в народе прозвали «ограничители глупости». Сооружение, не намерено пропускать под собой «Газели», имеющие стандартные габариты. Видимо, инженеры, проектировавшие «мост глупости» имели личную неприязнь к грузовому транспорту, потому как больше нечем объяснить нелепость сооружения в многомиллионном городе, под которым невозможно проехать.

Городская администрация борется с ситуацией превентивными мерами. Вначале на арке моста появились предупреждающие баннеры, надпись на которых, водители многострадальных «Газелей» могли прочесть лишь за секунду до печального треска сломанных кузовов. Недавно в мэрии решили создать ограничители со светоотражающей разметкой. В результате, эти «хитрые» конструкции были сломаны очередной фурой, печально и надолго застрявшей в арке шедевра инженерной мысли. Вот уже четыре года жители северной столицы всячески потешаются над «мостом глупости», однако питерские власти никак не могут решиться на радикальные меры.