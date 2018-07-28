В Москве три станции метро закрыли на ремонт до 30 июля

Сегодня, 08:54

Это «Люблино», «Новогиреево» и «Третьяковская». Метрополитен официально приносит извинения за предоставленные неудобства.

Сегодня стало известно, что в Москве три станции метро закроют на быстрый ремонт. Мероприятия будут проводиться до 30 июля, перед столичными пассажирами извиняется руководство метрополитена. Сам ремонт проведут 28 и 29 числа. На это время гражданам рекомендуют входить в метро и выходить в город через вестибюли, расположенные на противоположной стороне. Также можно воспользоваться ближайшими станциями.

Отмечается, что на «Люблино» закрыли вход с южной стороны, на «Новогиреево» не доступен восточный вестибюль, а на «Третьяковской» невозможно пройти на переходе на Большой Ордынке и в вестибюле, именно объединенном. Всего два дня неудобств и жители Москвы смогут наслаждаться чистотой и порядком на станциях. Власти хорошо следят за городом, так как постоянно происходят ремонтные мероприятия на различных объектах.