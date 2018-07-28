Таможенники задумались о системе «tax-free» в воронежском аэропорту

Сегодня, 08:31

Региональная служба таможни сообщила о росте пассажиропотока и возможных нововведениях в связи с этим.

Как стало известно из источника, таможенники задумались о системе «tax-free» в воронежском международном аэропорту. Пресс-служба таможни сообщает, что пассажиропоток увеличился в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом. По словам представителей, воронежскому аэропорту пришлось пропустить 428 суден за текущий период.

Данное количество растет, и, как говорят таможенники, в частности не только из-за российских путешественников, а из-за граждан и других стран, желающих посетить Россию.

Известно, что «tax-free» предполагает возврат НДС иностранному туристу, купившему товары в области на 10 тысяч рублей и более. Важно знать, для того, чтобы вернуть средства, необходимо вывезти их в течение трех дней с момента покупки. Список магазинов можно найти на странице Минпромторга.