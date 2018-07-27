В Омске изменится маршрут движения ряда трамваев и одного автобуса

Сегодня, 11:22

Это сделано в связи с необходимостью проведения дорожных работ. Они займут два дня.

Ремонт необходим в Омске трамвайному пути в месте пересечения Куйбышева и Лермонтова. В связи с этим изменится маршрут движения одного автобуса и трёх трамваев.

У автобуса №23 объезд будет по улице Маршала Жукова с последующим выездом на Масленникова и дальнейшим следованием по обычному маршруту.

У трамвая №4 от Котельникова путь продолжится по второму маршруту до Хмельницкого, а далее до Амурского посёлка.

Трамвай №9 будет следовать аналогично, а потом до 3-го Разъезда.

Трамвайный маршрут №8 проследует от Котельникова к трамвайному кольцу на улице Маршала Жукова.

Работы начнутся 27 июля в 20-00. Их планируется завершить 29 июля в 17-00. Трамвай №1 в этот период курсировать не будет вообще.

Представители администрации не проинформировали, что предполагается выполнить в ходе работ, и какая сумма средств на это выделена. Омичам остаётся лишь гадать.

С одной стороны, если ремонт будет вестись интенсивно, за двое суток можно много чего успеть. С другой стороны, на такой срок можно растянуть и обычное «латание дыр».