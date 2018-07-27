Для контроля скорости машин по Кировской области установят 120 камер

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В регионе количество ДТП уже снизилось на 1,4%, а благодаря новым камерам власти надеются ещё больше уменьшить количество автомобильных аварий.

Глава регионального министерства информации технологий и связи Юрий Палюх заявил, что власти Кировской области намерены развивать систему контроля скорости машин и обстановок на дорогах. Для этого по всему региону они установят 120 камер видеонаблюдения.

Они появятся на дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения. Это нужно для управления средней скоростью машин, что приведёт к более гармоничному транспортному потоку.

В областном правительстве рассказали, что на южном обходе Кирова уже появились две камеры. Они фиксируют участок дороги, протяжённость которого 1,2 километра.

Ожидается, что камеры появятся на 20 перекрёстках Кирова и Кирово-Чепецка. Видеонаблюдение также будет совершаться на 13 перекрёстках областного центра. Комплексы контроля проезда установят и на 13 железнодорожных переездах, а также на 4 участках самых главных трасс по Кировской области.

Все камеры появятся до 2021 года, хотя буквально месяц назад власти называли 2019 год.

Стоит отметить, что сейчас по Кировской области наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий на уровне 1,4%. Уровень пострадавших опустился на 2,2%. За 2017 год на дорогах в Кировской области погибли 175 человек, а травмы получили 1980 граждан.