Сегодня, 20:23

Проект признали экономичным и современным ответом в инновационных разаработках.

На РЖД успешно «обкатали» цифровой комплекс УРРАН (управление ресурсами, рисками и анализом надежности). Главная его задача проверять инфраструктуру и подвижный состав РЖД. Инновационная система проводит глобальный анализ возможных проблем по каждому параметру и презентует человеку результат. Проект признали экономичным и важным для проведения усовершенствования системы на РЖД. Экономисты подсчитали, что внедрение программы УРРАН позволит съекономить 47,102 млн. рублей.

Генеральный директор АО «НИИАС» подтвердил, что внедрение системы УРРАН позволит более бюджетно подойти к вопросу будущих исследований. Пользователи социальных сетей позитивно отметили усилия правительства и профильного ведомства в достижении новых высот в разработке новых систем оптимизации.