Энтузиасты показали состояние строительства станции метро «Рубцовская»

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Московские энтузиасты спустились в тоннели строительства станции метро «Рубцовская», которую планируют открыть в 2021 году. Специалисты подтвердили, что стройка идёт согласно графику, и с такими темпами готовый вариант транспортно-пересадочного узла можно будет оценить через год.

До вестибюлей и самой платформы пока ещё далеко, но энтузиастам удалось показать, в каком состоянии тоннели и как проходят темпы строительства. Станция находится на востоке Москвы, у левого берега Яузы и входит в связку Большой кольцевой линии. Транспортно-пересадочный узел планируют достроить к 2020 году. На данный момент видно, что проходческие щиты прошли котлован станции транзитом. Затем его раскрыли на полную глубину, и уже потом начался демонтаж участков.

Благодаря этому строителям удалось избавиться от сооружений, мешающих построить станцию. Кроме того, данная технология позволяет ускорить строительство метро. Это происходит за счёт нескольких способов: сокращения операций по сборке и разборке ТПМК, а также уменьшения общего числа монтажных и демонтажных камер. Сообщается, что таким же образом будет построена и станция «Стромынка».