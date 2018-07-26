В Москве частные электромобили не станут подзаряжать

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Зарядки для электробусов станут для них недоступны. Проблема в их технической конструкции.

Тех, кто приобрёл в Москве частные электромобили, ожидает серьёзная проблема, где их подзаряжать. К электрозарядкам городского транспорта их не подпустят.

С сообщением об этом выступил Дмитрий Пронин, являющийся зам главы транспортного департамента.

Исходя из предоставленной им информации, у зарядки для электробусов конструкция является очень специфичной. Она совершенно не пригодна для того, чтобы подзаряжать частные электромобили.

Зарядка для электробусов имеет вид большой конструктивной опоры. Это высокая башня с токоприёмником, куда из электробусов станут поднимать специальное устройство для подзарядки.

Ожидается, что первые электробусы выйдут в Москве на маршруты уже в сентябре этого года.

Также известно, что водителям троллейбусов будет предоставлена возможность переобучения, использую упрощённую схему. Они уже имеют опыт управления транспортом на электрической тяге.

А вот для владельцев частных электромобилей это настоящий облом. Многие из них надеялись, что проблема зарядки в Москве для их электрокаров будет решена после запуска электробусов.

Как оказалось, ожидания были напрасны. Впрочем, электромобилями, несмотря на их экономичность и экологичность, в России пока не увлеклись. Даже в Москве их достаточно мало. Но и им где-то нужно заправляться.