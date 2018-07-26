Битаров распорядился провести во Владикавказе рейды Госавтоинспекции

Сегодня, 17:02

Власти Северной Осетии и ГИБДД проведут дополнительные мероприятия по выявлению автовладельцев, паркующих транспорт в запрещенных местах.

Инициатива принадлежит главе республики Вячеславу Битарову. Недавно он лично смог оценить масштабы нарушений. Самое распространенное – это парковка автомобилей на тротуарах и газонах. Осетинский лидер обратился к владикавказцам с призывом «не портить эстетический вид города».

Адекватно отреагировать на призыв своего лидера владельцам автотранспорта помогут сотрудники Госавтоинспекции. Битаров распорядился провести во Владикавказе рейды по соблюдению правил автостоянки. В серьезности заявленных намерений уже смогли убедиться 10 нарушителей. Кроме штрафов в размере 500 рублей нарушителям грозит эвакуация транспортного средства на штрафстоянку.

Автолюбителям напомнили, что, не соблюдая правила парковки, они нарушают сразу 3 нормативных документа: Кодекс об административных правонарушениях, законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «Об охране окружающей среды». Совокупный штраф в этом случае может составить 5 тыс. рублей.