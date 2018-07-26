В Москве запланировали строительство 32 станций метро после 2023 года

Сегодня, 16:32

Заместитель мэра Москвы утверждает, что строительство в сфере данного средства передвижения будет активно продолжаться.

Вице-мэр столицы Марат Хуснуллин заявил, что в Москве властями запланировано строительство еще 32 станций метро после 2023 года. Он сообщил, что в частности это будут новые ветви московского метро Рублево-Архангельская и Бирюлевская. Первая включит в себя около восьми станций, а вторая - еще шестнадцать.

Ранее заместитель мэра Москвы сообщил, что к концу 2022 года власти запланировали завершить строительство Большой кольцевой линии московского метро. По всей видимости, после того, как будет проделана эта грандиозная работа, строительство не остановится, а продолжится, но уже в других направлениях. К примеру, согласно словам Марата Хуснуллина, метро сможет достичь Троицка, что весьма внушительное расстояние.

Московское метро сейчас активно используется жителями столицы, и так как границы Москвы постепенно расширяются, как в территориальном смысле застраиваются, так и в смысле человеческого заселения, то постройка новых станций данного транспортного средства облегчит жизнь многим жителям столичного города.