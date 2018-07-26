«Мосметрострой» готовится построить подземный тоннель в Крыму

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Специалисты предприятия занимаются изучением данного вопроса.

Компания «Мосметрострой» готовится к новому проекту, целью которого будет построить подземный тоннель в Крыму. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Сергей Жуков, который подчеркнул, что специалисты предприятия уже работают над проработкой решений. Кроме того, сотрудники «Мосметростроя» разрабатывают проект строительства обходной дороги вокруг Севастополя, которая должна быть обустроена по аналогии с МКАД.

Жуков отметил, что после введения в эксплуатацию Крымского моста, автомобилисты, приезжающие на полуостров со стороны Тамани, непременно проезжают через Севастополь, однако транспортная инфраструктура не рассчитана на такие нагрузки, в связи с чем, здесь постоянно возникают пробки. Руководитель «Мосметростроя» подчеркнул, что предприятие подаст заявку на участие в конкурсе по выбору подрядной организации.

Ранее мы писали, что автомобилист «попал в ад» на пути в Крым. Мужчин порекомендовал всем отказаться от поездки на полуостров на собственном транспорте.