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Британские журналисты решили оценить проект строительства моста на Сахалин.

По словам английских журналистов, Владимир Путин построит самый длинный мост в мире. Британские СМИ прикинули длину Сахалинского моста, его протяженность будет больше, нежели от Лондона до Глазго. Также они утверждают, что Сахалинский мост затмит трансокеанский мост Дунхай под Шанхаем длиной в 32,5 километра.

Однако, они не взяли во внимание то, что материковая часть железнодорожных путей будет составлять 452 километра, на самом Сахалине будет проложено еще 127 километров путей, а сам мост построят протяженностью всего 5,9 километра.

Также сообщается, что существует проект по строительству моста между Сахалином и Хоккайдо для того, чтобы соединить данный регион с материковой частью Азии. По предварительным данным, Сахалинский мост сможет дать большое стратегическое преимущество Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Китае был построен самый длинный стеклянный мост. Конструкция весит порядка 70 тонн, а ее протяженность составляет 488 метров.