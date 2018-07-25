В кассах столичного метро будет продано 50 тыс. «Единых» с символикой «7 жизней»

Сегодня, 18:45

Всего выпущено 13 видов желтых проездных. На них изображены артисты и участники благотворительного мероприятия, которое состоится в РСК «Олимпийский».

В кассах столичного метро будет продано 50 тыс. «Троек» и 300 тыс. «Единых» с символикой концерта «7 жизней». Об этом сообщили сотрудники московской подземной городской железной дороги.

Концерт «7 жизней» организовали популярные блогеры YouTube.

Для участия в концерте приглашены рэперы и хип-хоперы Мот, Саша T-Killah и Feduk. Полученные средства организаторы концерта направят нуждающимся гражданам.