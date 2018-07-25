Бронеавтомобиль «Тигр» получит усиленную противоминную защиту

Сегодня, 16:45

Также будет увеличена грузоподъемность, что позволит устанавливать на автомобиль дополнительные боевые модули.

Вскоре будет представлен обновленный бронеавтомобиль «Тигр». По словам разработчика военно-промышленной компании (ВПК), в результате глубокой модернизации это будет новое поколение транспортного средства, которое получит усиленную противоминную защиту, способную выдержать подрыв мины в 2 кг в тротиловом эквиваленте. ВПК также анонсирует увеличение баллистической стойкости бронеавтомобиля до класса 6а, грузоподъемность же будет увеличена до 2 тонн. Класс бронирования 6а означает защиту людей внутри машины от бронебойно-зажигательных пуль со специальным сердечником при выстреле из СВД на дистанции 10 м.

Прежняя версия «Тигра» имела бронирование пятого класса, которая предусматривает защиту от выстрела из СВД простой пулей 7,62 мм со стальным наконечником с дистанции 10 м. Защита от подрыва выдерживала взрыв под днищем 0,6 кг тротила.