В Москве откроют «выделенки» для социального транспорта

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Недавние изменения в федеральном законодательстве позволили региональным властям самостоятельно принимать решение, как использовать выделенные полосы.

С 21 декабря для социального транспорта в Москве откроют «выделенки». Такое решение приняли на международном экспертном совете по транспортным вопросам при правительстве Москвы. О нововведении сообщил замначальника отдела транспорта и развития дорог Москвы Дмитрий Пронин.

В настоящее время поездки по столичным «выделенкам» доступны городским рейсовым и школьным автобусам, а также лицензированным такси. Этой зимой такая возможность появится и у автобусов, которые перевозят пенсионеров, ветеранов и людей с ограниченными возможностями.