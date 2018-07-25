Шарапова осталась в шоке от пробок в Крыму

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Женщина предложила чиновником следовать своим же решениям, которые должны были решить проблему пробок.

Известная ведущая «Первого канала» Арина Шарапова недавно проехалась по трассе Керчь-Симферополь и осталась в шоке от пробок, в которых она простояла в Крыму.

Арина Шарапова опубликовала видеозапись. Ролик показывает, что женщина очень долго находилась в пробке из-за большого количества фур. Шарапова заявила, что чиновникам нужно следовать своим же решениям. 15 июля было решено запретить проезд большегрузных машин, разрешив им передвигаться только с 22:00 до утра. Однако этого не происходит. Арина Шарапова осталась возмущена тем, что указанное решение до сих пор не действует.

Однако стоит отметить, что заявления Арины Шараповой не точное. Запрет для грузовиков будет введён не с 15 июля, а с 15 августа. В дневное время фуры будут объезжать участок трассы от села Батального до Симферополя.