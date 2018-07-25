Вертолёты «Ансат» и Ми-171А2 испытают в горных и жарких условиях

Сегодня, 08:50

Машины полетают при температуре в +50 градусов, а затем их отправят в Нальчик и на Эльбрус.

Специалисты из холдинга «Вертолёты России» рассказали, что в течении следующих двух месяцев вертолёты «Ансат» и МИ-171А2 будут испытывать в горных и очень жарких условиях.

Вертолёты испытают в течении следующих двух недель в Астраханской области. По итогам проведённых тестов разработчики хотят доказать, что машины могут работать даже при очень высокой температуре в +50 градусов по Цельсию. Следующим этапом испытаний станет горный рельеф. Для этого вертолёты отправят в Нальчик. В это же время «Ансат» испытают на Эльбрусе.

Результаты проведённых испытаний используют для дальнейшего продвижения на рынке и проведения презентаций возможным заказчикам.

Стоит отметить, что «Ансат» является лёгким двухдвигательным вертолётом. Он обладает такой конструкцией, которая позволит переделать машину в грузовую или пассажирскую.

Что касается Ми-171А2, то он является модификацией Ми-8/7, обладая новой системой управления, двигателями и несущей системой.