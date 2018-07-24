«Новый мегамост»: Путин пообещал построить переправу на Сахалин по примеру Крымского моста

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Объект может станет дороже от своего предшественника из Крыма в 3,5 раза. Железную дорогу для него начали проектировать ещё в июне.

Президент России Путин дал поручение проработать тему и возможность построить переправу на Сахалин, которая связала бы его с материковой частью. Это может быть сделано по примеру Крымского моста. Об этом глава РФ заявил по итогам встречи с Олегом Кожемяко, который занимает должность губернатора Сахалинской области.

Путин заявил, что вопрос возведения моста на Сахалин обсуждается десятилетиями. Этот фактор, считает глава РФ, мог бы стать основным в вопросе закрепления населения, ведь люди смогут приезжать и уезжать в любое время года.

Хоть Путин и сделал такое обещание рассмотреть вопрос, но им заниматься будет правительство РФ. Проект могут реализовать частично на деньги местного бюджета.

Стоит отметить, что мост на Сахалин начали проектировать ещё в июне. Специалисты разрабатывают железнодорожные пути, которые установят на «новый мегамост». Ориентировочно проект оценивается в 540,3 млрд рублей. В РЖД ожидают, что он обойдётся в 3,5 раза дороже Крымского моста.

Если же Крымский мост РФ всё же удалось построить, то вот вопрос с Сахалинским мостом остаётся открытым. Дело в том, что несмотря на относительно спокойный климат черноморского региона, там мост уже начал разрушаться, комментируют некоторые эксперты. Он не только якобы начал «отходить» от территории Крыма, но и портится в колоннах. Больше всего урон может нанести лёд, который весной тронется с Азовского моря.

В это же время природные условия на Сахалине условия намного суровей, поэтому как инженеры будут строить очередной «мегамост», пока что непонятно. При этом Путин «даёт поручения» изучать вопрос о мосте уже целый год.