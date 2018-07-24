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Энтузиастом, посягнувшим на такую установку, стал волгоградец Александр Иванов.

Как стало известно из источников, конструктор-умелец из Волгограда воссоздал немецкую «самоходку» StuG III, которая принимала участие в Сталинградской битве. Он сумел собрать аналог немецкой самоходной артиллерийской установки в основном из деталей отечественной ГАЗ-71. Только часть «самоходки» была сделана из оригинальных запчастей, которыми стали всего лишь фары и гусеницы.

Для Ивана – это настоящее хобби. Он воссоздает боевую технику, которая участвовала в Сталинградской битве. StuG III стал десятым макетом, созданным умельцем. Теперь же он взялся за танк Т-28.

StuG III является немецкой самоходно-артиллерийской установкой класса штурмовых орудий. Его выпускали во время Второй мировой воны. Количество данной бронетехники превышало все остальные, имеющиеся у фашистов.

Как известно, у данной установки была установлена 75-мм пушка.