На двух улицах в районе «Москва-Сити» до 25 августа ограничат движение

Сегодня, 07:49

Специальные меры начнутся с 25 июля, о чём предупредили местных водителей.

В районе делового центра «Москва-Сити» надолго ограничат движение. Автомобили не смогут проехать на двух улицах в данном районе. В столичном департаменте транспорта уточнили, что речь идёт об участке 2-го Красногвардейского проезда, рядом с домом номер 4, а также участке местного проезда в месте пересечения с 1-м Красногвардейским проездом и до дома номер 8 на Тестовской улице. Известно, что новые меры будут действовать месяц, в период с 25 июля по 25 августа. Предполагается, что в данном районе будут осуществляться ремонтные работы. Местные власти уже предупредили автомобилистов об изменениях и просят прощения за причинённые неудобства. Движение на данных участках будет осуществляться в объезд.

Ранее мы писали, что в Москве 28 и 29 июля у «Лужников» будет ограничено движение. Причиной для внедрения данных мер стало проведение Ночного забега.