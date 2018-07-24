Россияне оказались «в аду» из-за Крымского моста

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Переправа должна была облегчить жизнь туристов, но на деле всё обернулось иначе.

С началом первого курортного сезона в Крыму после открытия Крымского моста жизнь на полуострове и на подъездах к нему забурлила с новой силой. Отдыхающие с разных уголков страны ринулись в регион на своих автомобилях, чтобы воочию посмотреть на результаты «стройки века» и оценить уровень инфраструктуры. Вместе с тем, как утверждают очевидцы, вместо обещанного благополучия россияне стали испытывать от поездки в Крым ещё большие неудобства.

Они просто оказались «в аду» из-за Крымского моста, когда обнаружили, что желающих посетить полуостров на авто стало в разы больше. Многокилометровые пробки на разных участках становятся сущим кошмаром для туристов. Наиболее плачевная ситуация на отрезке от поселка Приморский до Феодосии. Здесь в жару людям на машинах приходится стоять в заторах около 20 километров в обе стороны. Специалисты подчёркивают, что такая ситуация сохранится до завершения строительства трассы «Таврида», которая призвана разгрузить подъездные пути. Предполагается, что двухполосная дорога от Керчи до Симферополя откроется уже в конце 2018 года. Ещё две полосы запустят в 2020 году.

Ранее эксперт рассказал, когда рухнет Крымский мост. По мнению специалиста, постройку разрушат после начала Третьей мировой войны. Он станет первостепенной целью коалиции, объединившейся против России.