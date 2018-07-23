Раскрыта тайна странного дорожного знака в Ростове

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На подъезде к Ростову появился очень странный знак, который вел к удаленному пункту досмотра транспорта и грузов. Правда об этом знаке появилась в сети.

Тайна странного дорожного знака была раскрыта организаторами Чемпионата мира по футболу. Оказалось, что это обычный ориентир объекта безопасности на ЧМ-2018. Такие сведенья стали известны из нормативных документов организаторов.

Ранее пользователи сети гадали, что означает знак УПДГ Log point, который появляется за десятки километров от Донской столицы. Они, как оказалось, ведут к стадиону «Ростов Арена», но водители недоумевали по поводу их происхождения.

Когда была проведена подготовка спортивного объекта к мундиалю, был создан временный участок безопасности. Он, по словам организаторов, был оснащен инженерно-техническими устройствами для обеспечения охраны. Эта зона включала в себя пешеходные и транспортные КПП.