В Йошкар-Оле появятся новейшие светофоры

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Власти Йошкар-Олы заботятся о безопасности на дорогах города. Для этого объявлен конкурс на замену старых светофоров на новейшие аналоги.

Городские власти Йошкар-Олы на своем официальном сайте разместили информацию о том, что на четырех перекрестках города будет проведена замена старых светофоров на абсолютно новые их аналоги. Для этого объявлен конкурс на проведение данных работ и поставку нового оборудования. Известно, что старые ламповые светофоры будут заменены на светодиодные, которые имеют лучшее качество.

Для выполнения таких работ из городского бюджета выделено свыше трех миллионов рублей. На первом этапе светофоры будут заменены на четырех перекрестках, которые расположены на перекрестке улиц: Гагарина – Панфилова, Машиностроителей – Баумана, Петрова – Чавайна, Советской – Пушкина. Сообщается, что на каждом перекрестке поставят по восемь пешеходных светофоров, которые будут производить обратный отсчет, а также специальные светофоры для водителей. Выполнить все работы планируется до 31 октября текущего года, но вот их начало будет зависеть от заключения контракта.