Сегодня, 11:34

Столичный департамент транспорта сообщил, что в Москве будет перекрыт трафик на дороге.

По данным источника, в Москве 28 и 29 июля у «Лужников» будет ограничено движение из-за того, что в эти дни будет проводиться Ночной забег. Ведомство сообщило, что участок до Лужнецкой набережной будет недоступен для проезда на автомобиле.

Представители департамента просят автомобилистов поменять заранее свои маршруты, если они ранее проходили через эти улицы. Также они сообщили, что во временной промежуток с 21:30 28 июля до 00:15 29 июля дорожный участок улица Лужники-Новоандреевский мост будет закрыт для проезда.

Помимо этого участка, с 28 июля 22:00 до 23:55 автомобилистам не удастся проехать от Крымского моста до Патриаршего моста. В 2018 году легкоатлетический старт пополнится 7,5 тысячами участников. Они должны будут пробежать 10 км.

Как сообщают организаторы соревнования, это мероприятие даст возможность горожанам посмотреть на столицу другими глазами, отвлечься от суматохи и морально отдохнуть. Такой забег проводится не в первый раз, и данную тенденцию перехватили другие города и страны, которые выступают за оздоровление населения.