В Москве начался ремонт Рублевского шоссе

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Петр Бирюков подтвердил информацию, указывая на важность замены старого слоя асфальтобетонного покрытия.

Сообщил заместитель мэра Москвы после начала работ. Эта мера стала необходимостью в проекте обновления автопути в столице Российской Федерации. Планируется проведение замены бордюр на обочинах на Можайском шоссе до пересечения со МКАД.

Напомним, что министерство которое возглавляет Бирюков в прошлом году потратило большие средства на ремонтные работы. В целом по России потратили 494 миллиарда рублей.