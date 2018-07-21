В Москве станцию метро «Нижняя Масловка» откроют в начале 2019 года

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После трех переносов сроков введения в эксплуатацию, у жителей столицы появилась надежда на комфортную пересадку с Савеловского вокзала к Серпуховско-Тимирязевской линии подземки.

В Москве станцию метро «Нижняя Масловка» откроют в начале следующего года. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин на своей страничке в социальной сети. По словам мэра, не осталось препятствий для того, чтобы после десяти лет строительства, важный узел Московского метрополитена начал свою полноценную работу.

Напомним, что еще в 2008 году появилось распоряжение столичной мэрии о начале строительства станции «Нижняя Масловка». При этом кроме сметы работ был назначен и срок их завершения к 2014 году. Затем дата торжественного открытия смещалась еще дважды. Последнее сообщение касалось конца этого года. Однако из-за объективных причин, связанных с технологическими трудностями, а именно с переходом на горный вариант строительства, срок был перенесен на начало 2019 года.