«Аэрофлот» предупредил пассажиров о проблемах с доставкой багажа в Шереметьево

Сегодня, 18:34

Несколько клиентов компании не получили свои чемоданы после их сдачи в аэропорту. Проблема обнаружена спустя несколько дней.

Некоторые пассажиры, которые вылетали из Шереметьево, столкнулись с проблемой доставки собственного багажа. Компания «Аэрофлот» сначала не признавала каких-либо неполадок. Но после того, как пропало более 300 пассажирских багажных сумок, причина данного инцидента обнаружилась в подтоплении нового межтерминального прохода. Данный сбой, по словам сотрудников аэропорта, скоро будет устранен и пассажиры получат свой багаж по заявлению в службу розыска багажа.

«Из-за перебоев в работе системы транспортировки багажа аэропорта «Шереметьево» возникли некоторые проблемы, связанные с доставкой и получением багажа пассажирами, вылетавших или передвигающихся через аэропорт «Шереметьево». На данный момент сотрудники аэропорта пытаются сделать все возможное, чтобы восстановить систему доставки багажа» - предупредил «Аэрофлот» своих пассажиров.