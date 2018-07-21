Российские летчики показали над Балтикой мастер-класс отрыва от противника

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Видео эффектного шоу оценили восторженные военные эксперты из-за границы.

Летчики морской авиации России показали мастер-класс отрыва от противника. Феноменальные умения российских пилотов высоко оценили коллеги с других стран. В ходе показательного выступления военные показали результат своей работы во время патрулирования границы Российской Федерации.

Очевидцам удалось лицезреть маневр «бочки» и чудеса маневренности пилотируемых истребителей. Напомним, что истребители вооружены ракетами класса «воздух – воздух». Поэтому во время воздушного боя, пилотам необходимо всегда держать цель в поле видимости. После выстрела пилот должен успеть провести уклон от противника и сохранить преимущество. Поэтому отрабатываемые навыки жизненно необходимы для пилотов.